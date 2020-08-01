"Контора пароходства" покажет фильмы тюменских режиссеров

| Фото: из группы "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Фильмы "Вася, давай!" и "Кассетка" покажут тюменцам в сообществе мультицентра "Контора пароходства" 27 августа в 19 часов.

Короткометражные фильмы сняты тюменцами. Показ приурочен ко Дню российского кино.

Кинолента "Вася, давай!" рассказывает о том, с какими трудностями приходится столкнуться подростку, чтобы заполучить внимание возлюбленной.

"Кассетка" — короткометражка на основе реальных событиях про сына следователя, который стирает важные доказательства с диктофона отца.