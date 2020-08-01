Педагог тюменского "Кванториума" стал призером всероссийских соревнований
| Фото: детский технопарк "Кванториум" во ВКонтакте
Педагог тюменского детского технопарка "Кванториум" Андрей Самойленко получил награды Кубка России и чемпионата России по гонкам на радиоуправляемых моделях.
"Соревнования проходили на трассе "Lemar Modelsport". Из-за коронавируса на гонке было мало зрителей, однако соревнования были не менее напряженными", - рассказали в тюменском "Кванториуме".
Андрей Самойленко занял третье место в классе Modified Touring. Отметим, в тюменском технопарке "Кванториум" он работает педагогом дополнительного образования в направлении "Робоквантум".
Любовь Голышева