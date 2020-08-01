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Совместными исследованиями в экологии займутся тюменские и югорские ученые

Общество, 18:34 27 августа 2020

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Подписание договора о сотрудничестве между Тюменским и Югорским государственными университетами состоялось в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подписи под документом поставили врио ректора ТюмГУ Иван Романчук и ректор ЮГУ Татьяна Карминская. Стороны соглашения выразили интерес к развитию полноформатных отношений сотрудничества по широкому кругу направлений в области научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также по созданию сетевых образовательных программ на платформе обоих вузов.

ТюмГУ известен своими научными исследованиями в области наук о жизни, в частности, биобезопасности, исследованием биоразнообразия Западной Сибири. Тогда как ЮГУ отличают масштабные проекты изучения изменения климата на долговременных мониторинговых площадках. Оба университета – участники крупных международных консорциумов по изучению изменения климата и биоразнообразия Евразии. Основной повесткой совместных исследований будет экологическая.

Еще одной скрепой для партнерства служит участие университетов в выполнении амбициозных задач Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра Тюменской области, Югры и Ямала.

Стороны выразили взаимный интерес к участию и в других, как федеральных, так и региональных программах развития науки и высшего образования.

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# НОЦ , сотрудничество , ТюмГУ , экология

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