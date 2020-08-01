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ФК "Тюмень" одержал победу в Барнауле

Спорт, 15:09 27 августа 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" одержал победу в выездном матче первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В Барнауле подопечные Игоря Меньщикова одолели местное "Динамо" со счетом - 2:0. Уже на 14-й минуте гости дважды огорчили вратаря хозяев Богдана Карюкина. Открыл счет Данил Карпов, а затем дальним точным ударом отметился Артур Гилязетдинов. К тому моменту хозяева ни разу пробили в створ ворот, которые впервые в официальном матче за "Тюмень" защищал воспитанник барнаульского футбола Максим Едапин.

Получив в дебюте солидное преимущество, гости вполне могли его упрочить. Хорошие моменты для этого были у Александра Коротаева, Михаила Петрова и все того же Карпова.

Тюменцы возглавили турнирную таблицу четвертой группы ПФЛ. Основные конкуренты сыграют позже.

Теперь "Тюмень" выйдет на поле в официальном матче только 12 сентября. Сибирякам предстоит выездная игра против самарских "Крыльев Советов-2".

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# ФК Тюмень , футбол

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