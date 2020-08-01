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В тюменском ЦУМе расскажут о туризме региона

Общество, 16:10 28 августа 2020

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Туристско-информационный центра Visit Tyumen откроется в ЦУМе 30 августа, в 12 часов, сообщают организаторы.

Он будет находится на первом этаже торгового центра слева от входа. Посетители смогут узнать информацию о внутреннем туризме и изучить действующие туристические предложения.

В центре Visit Tyumen можно взять карту города, изучить полиграфию о действующих объектах, экскурсиях, интересных локациях, посмотреть видеоролики с самых ярких событий, задать консультанту вопросы о туризме в Тюменской области, и все это – совершенно бесплатно.

"На открытии вас ждет праздничная программа и розыгрыш призов: мерч от Visit Tyumen, тюменские сладости, билеты в аквапарк "ЛетоЛето", сертификаты на экскурсии, билеты в кино и многое другое", - рассказали в Visit Tyumen.

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# туризм , центр , ЦУМ

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