Парковка на улице Первомайской в Тюмени станет платной с 3 сентября

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Платная парковка появится на улице Первомайской в Тюмени с 3 сентября, сообщает администрация города.

На парковочном пространстве по улице Первомайской, 14/1, рядом с площадью Солнца, установят соответствующие дорожные знаки, на въезде появится предупреждающий баннер. На стоянке менее 50 мест, поэтому шлагбаум устанавливаться не будет.

"Подготовительный этап, куда входит обязательное информирование граждан о новом режиме работы паркинга, очень важный. Мы рассказываем автовладельцам, с какого дня вводится новый режим, вручаем листовки-памятки, где подробно расписано, как произвести оплату парковки", – рассказал заместитель директора МКУ "Тюменьгортранс" Дмитрий Новоселов.

Стоимость парковочного места составит 40 рублей в час. С 19 часов до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается.

Самым удобным способом оплаты парковок является мобильное приложение "Тюменские парковки". С помощью него оплатить парковку можно не выходя из машины. Более того, оно дает возможность пользователям произвести оплату в течение дня до 23 часов 59 минут. На сегодняшний день такой функцией пользуются более 20 % автомобилистов.

При пользовании паркоматом необходимо в течение первых 15 минут с момента постановки транспортного средства на парковочное место оплатить время, которое вы планируете провести на парковке. Если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку не требуется.