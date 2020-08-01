Тобольское предприятие задолжало работникам более пяти миллионов рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Официальное предостережение гендиректору предприятия "Петроснабторг", не платившего работникам зарплату, объявил прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает пресс-служба ведомства.

Задолженность по оплате труда на тобольском предприятии за июнь-июль 2020 года составляет более 5,5 млн рублей. Прокурор области разъяснил руководителю фирмы, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Директору предложено в кратчайшие сроки ликвидировать долги по оплате труда.

Погашение задолженности взято прокуратурой области на контроль.