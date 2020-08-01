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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Повредившему чужие машины тюменцу грозит до двух лет лишения свободы

Происшествия, 12:34 28 августа 2020

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчине, которого подозревают в повреждении нескольких машин во дворе дома на ул. Интернациональная в Тюмени, грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

В полицию с заявлениями обратились местные жители. Они сообщили, что неизвестный повредил их транспортные средства.

Оказавшись на месте, стражи правопорядка восстановили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что в день преступления мужчина находился во дворе жилого дома в алкогольном опьянении. Он решил выместить злость на припаркованные автомобили.

"Злоумышленник подошел к транспортному средству и начал бить по кузову автомобиля. Отпавшее боковое стекло мужчина поджег и положил на крышу соседней иномарки. Третьему припаркованному автомобилю мужчина проткнул ножом колесо. После мужчина скрылся. Действия гражданина принесли значительный ущерб заявителям. Сумма общего ущерба составляет около 90 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

На 33-летнего злоумышленника вышли благодаря записям с камер видеонаблюдения. В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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# полиция , уголовное дело , УМВД России по Тюмени

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