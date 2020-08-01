  • 28 августа 202028.08.2020пятница
  • USD75,2354
    EUR88,9960
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Кукольный спектакль по рассказу "Каштанка" покажут на открытой площадке в Тюмени

Общество, 18:43 28 августа 2020

Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина | Фото: Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина

Интерактивный кукольный спектакль по рассказу А.П. Чехова "Каштанка" развернется на открытой площадке перед Центром семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) в Тюмени 29 августа в 11 часов, сообщают организаторы.

Постановку покажут в рамках проекта "Инклюзивный кукольный театр "Книжкоград". Проект был отмечен во втором этапе грантового конкурса #творитьдобропросто. На его реализацию направили 30 тыс. рублей. Специально для постановки о дружбе человека и собаки изготовили несколько кукол.

На спектакль приглашают ребят с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного и старшего дошкольного возраста. При себе просят иметь маску и перчатки.

Цель проекта "Инклюзивный кукольный театр "Книжкоград" – приобщение к чтению детей с нарушениями зрения с помощью интерактивных кукольных спектаклей с элементами сенсорной интеграции и при участии волонтеров – студентов-дефектологов. Такой формат театра – современный инструмент реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , люди с ОВЗ , спектакль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 28.08.2020Семь НКО Тобольска получат гранты на реализацию проектов
18:44 28.08.2020В Тюменской области умер врач с COVID-19
18:43 28.08.2020Кукольный спектакль по рассказу "Каштанка" покажут на открытой площадке в Тюмени
18:32 28.08.2020Композицию с Петром Ершовым открыли у Тюменского театра кукол