В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 14 сентября. Решение принято оперативным штабом по профилактике коронавируса, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

При этом с 15 сентября возобновляют деятельность туристические базы, базы отдыха и спа-отели. Также к ним присоединяются учреждения дополнительного образования, включая детско-юношеские спортивные школы.

Разрешается проведение в регионе всероссийских спортивных мероприятий, тренировочных сборов сборных команд России. Также спортсмены старше 18 лет, которые входят в состав сборных команд России, смогут выезжать для участия в тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях.

По просьбам тюменцев открываются читальные залы государственных архивов, музеи, концертные залы, читальные залы библиотек.

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что все они будут работать с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Желающим посетить учреждения нужно заранее уточнить график работы и записаться.

Напомним, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Евгения Шевцова