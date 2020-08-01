Тюменцы могут взять шефство над животными в тюменском зоопарке

Фото: Тюменский зоопарк во ВКонтакте Фото: Тюменский зоопарк во ВКонтакте

Тюменский зоопарк возобновил работу и сейчас восстанавливается после периода самоизоляции. Большого наплыва посетителей нет, однако посмотреть на зверей горожане приезжают с удовольствием.

По словам заведующей Юлии Шамсутдиновой, питомник пережил нелегкие времена и будут благодарны любому желающему оказать помощь. Например, можно стать опекуном любимого животного.

У зоопарка уже есть несколько партнеров: ООО "СОВА" опекает трех полярных сов, ТРОО "МФК "Тюмень" - соболей, ООО "Лифтком" – верблюдов.

Если вы пока не готовы взять на себя финансовую заботу о питомце, можно просто порадовать зверей – привезти излишки урожая на корм. Здесь примут любые фрукты, ягоды и овощи с огорода, пишет "Мегатюмень".