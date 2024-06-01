  • 22 июня 202422.06.2024суббота
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер западный

Госстройнадзор выдал положительное заключение на дом по улице Муравленко в Тюмени

Экономика, 19:03 22 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Положительное заключение на 18-этажный дом по ул. Муравленко, 9, к. 1 получила компания "Брусника". Многоэтажка соответствует требованиям проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Застройщик комплексно занимается освоением территории. Ценный рекреационный ресурс района – озеро Тихое. Компания провела комплекс работ по ревитализации водоема. Теперь это точка притяжения для жителей микрорайона", - отметил начальник инспекторского отдела №1 управления Госстройнадзора ГУС Тюменской области Сергей Василенко.

Башня 18 этажей стала первым домом квартала. В её составе 78 квартир различных планировок. На первом и втором этажах располагаются коммерческие помещения. Фасады облицованы клинкерным кирпичом. В каждой квартире архитекторы спроектировали окна в пол, лоджию или террасу с ограждением в виде декоративной решетки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Брусника , ГУС Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 22.06.2024Госстройнадзор выдал положительное заключение на дом по улице Муравленко в Тюмени
13:07 22.06.2024Тюменским предприятиям предлагают выиграть грант 8 млн рублей конкурса "Старт-2"
11:13 22.06.2024Фестиваль фермеров "СВОЕ" во второй раз пройдет в Тюмени
08:11 22.06.2024Технологический брокер начнет работать на TNF