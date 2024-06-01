Аэровокзал и троллейбусная линия появились в Тюмени в 1970 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый аэровокзал - будущий международный аэропорт Рощино им. Д. И. Менделеева - построили в Тюмени в 1970 году. Это было типовое здание для областных центров с населением до 500 тыс. человек. Через тюменский аэропорт отправлялось практически все – от стройматериалов до газопроводных труб. С открытием новых месторождений нефти и газа срочные грузы приходилось доставлять в основном на грунтовые, устаревшие аэродромы. Поэтому задачей для Тюменского управления гражданской авиации стало обустройство современных аэродромов на Севере Тюменской области. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе аэропорта.

История воздушной гавани началась с открытия и освоения первых нефтяных месторождений в регионе. В условиях полного бездорожья развивать область было возможно только при создании авиационной инфраструктуры. Так, в 1964 году приняли решение о строительстве нового аэропорта в Тюмени, получившего впоследствии название "Аэропорт Рощино". Датой основания аэропорта принято считать дату создания второго Тюменского объединенного авиаотряда – 15 мая 1968 года. Однако первый полноценный аэровокзал был построен только в 1970 году.

Аэропорт Рощино стал примером, так как его строили с соблюдением всех существующих на то время требований. В связи с постоянным ростом пассажирских и грузовых перевозок в аэропорту Рощино было проведено несколько реконструкций аэровокзала, а также строительство грузового комплекса и второй взлетно-посадочной полосы.

Сейчас, по итогам мая 2024 года, воздушная гавань обслужила 213 тыс. 655 пассажиров. Рост пассажиропотока в мае составил 7,3 % относительно аналогичного периода 2023 года. На внутренних авиалиниях аэропорт обслужил 207 тыс. 380 пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 6 % относительно мая 2023 года.

Международными направлениями воспользовалось 22 тыс. 739 пассажиров, увеличение количества туристов относительно предыдущего года на 19,0 %. Общий пассажиропоток в аэропорту Рощино с начала года увеличился на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг показателей в 981 тыс. 741 пассажир.

По итогам пяти месяцев пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 3,5 % и составил 64 тыс. 838 пассажиров. На внутренних авиалиниях за пять месяцев 2024 года аэропорт обслужил 912 тыс. 174 человека, что на 7,5 % больше показателя прошлого года.

30 апреля 1970 года в Тюмени открывается первая троллейбусная линия – "Завод медоборудования – Моторный завод", а затем уже в июне состоится официальное открытие системы городского троллейбусного транспорта. Спустя три года протяженность контактных сетей составит уже 71 км, а в 1976 в городе будет 12 троллейбусных маршрутов, сообщается на сайте МКУ "Тюменьгортранс".

Самым первым маршрутом рогатых машин, просуществовавшим неизменным вплоть до начала 90-х, стал маршрут "Музей – Моторный завод". Он был предназначен первоначально для того, чтобы соединить два тюменских завода – "Моторный завод" и "Завод медоборудования и инструментов".

Самые первые водители троллейбусов обучались навыкам и мастерству вождения в соседнем Челябинске. Затем через несколько месяцев Тюмень получила право заниматься кадровой подготовкой сотрудников самостоятельно.

В 1979 году город с населением 360 тыс. жителей насчитывает уже 12 троллейбусных маршрутов. Всего же за время существования троллейбусной сети было создано 15 маршрутов.

В середине 2000-х годов у троллейбусного предприятия начались финансовые трудности. В городе осталось всего четыре троллейбусных маршрута, кабельные линии требовали постоянного ремонта, к 2008 году движение троллейбусов сократилось до двух и практически сошло нет.

Юлия Божок