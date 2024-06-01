В 1968 году в Тюменской области открылись птицефабрика "Пышминская" и камвольно-суконный комбинат

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

Знаковые события для Тюменской области и государства в целом произошли в 1968 году. Открылась птицефабрика "Пышминская" в Тюменском районе, ввели в эксплуатацию Тюменский камвольно-суконный комбинат. В этом же году тюменские нефтяники вышли на ежемесячный уровень добычи нефти, превышающий один миллион тонн.

Становление сельскохозяйственного гиганта

История закрытого акционерного общества "Птицефабрика "Пышминская" берет начало в 1968 году. Именно тогда в селе Онохино под Тюменью было создано многопрофильное сельскохозяйственное предприятие — совхоз "Пышминский", выделившийся из состава совхоза "Червишевский".

До 1985 года главной задачей предприятия было производство утиного мяса для удовлетворения потребностей жителей быстрорастущих газонефтедобывающих районов Севера Тюменской области. Этот опыт в регионе приобретали впервые.

Совхоз "Пышминский" был многопрофильным: кроме птицы, хозяйство имело поголовье крупного рогатого скота, выращивало зерновые, занималось кормопроизводством.

8 июля 1982 года газета "Сельская жизнь" напишет: "Одно из лучших предприятий Тюменской области — совхоз "Пышминский". В год он производит более 2400 тонн утиного мяса, получает 350 тысяч утят. Совхоз снабжает молодняком хозяйства не только Тюменской области, но и Курганской, Свердловской, Челябинской областей, а также Казахстана, Башкирии, Якутии".

История "Пышминской" неразрывно связана с историей села Онохино. Благодаря предприятию были построены три детских сада, школа, Дом культуры, спортивный комплекс, котельная, системы водоснабжения и канализации. Активное участие птицефабрика принимала в строительстве дорог и жилых домов. На протяжении многих десятилетий "Пышминская" содержала и обслуживала инфраструктуру села. Здания и сооружения и сегодня напоминают о вкладе "Пышминской" в становление и развитие Онохино.

Развитие новой птицефабрики региона началось в 1985 году: тогда было принято решение перепрофилировать "Пышминскую" на производство куриного яйца.

В начале 2000-х годов предприятие вошло в новый этап своей истории: начались реконструкция и модернизация. Знаковым для птицефабрики стал 2016 год, когда был реализован важнейший проект — строительство трех новых птичников и яйцесклада с яйцесортировочным участком. С открытием этих объектов в июне 2017 года были увеличены производственные мощности, валовой сбор яйца, улучшены зоотехнические показатели. Выросли конкурентные преимущества, в том числе за счет обеспечения высокого уровня качества продукции.

Птицефабрику "Пышминскую" можно назвать сельскохозяйственным гигантом региона. Предприятие занимает площадь более 70 гектаров. Здесь содержат более миллиона кур-несушек. Яйценоскость несушки составляет в среднем 340 штук в год. Это один из самых высоких показателей в отрасли. Ежедневно предприятие производит более 0,95 млн яиц, около 322 млн в год. После завершения реконструкции в 2025 году валовое производство яиц возрастет до 450 млн штук в год.

Начальник отдела маркетинга ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" Айна Байгиреева отмечает, что уникальность птицефабрики заключается в наличии двух способов содержания птицы: клеточное и напольное. Этим обусловлено наличие двух брендов в портфеле предприятия. Продукция бренда "Птицефабрика Пышминская" получена от кур-несушек из современных автоматизированных корпусов. Яйцо из этих птичников доставляется по конвейеру в яйцесклад и попадает через яйцесортировочный комплекс в упаковку. Покупатель становится первым человеком, который дотрагивается до яйца после того, как его снесла птица.

Еще один бренд "Доброе подворье" объединил продукцию от кур напольного содержания, которые бегают, как у бабушки в деревне. Считается, что так лучше усваиваются микроэлементы, минералы и витамины, получаемые из корма. Продукт высоко ценят потребители.

В ассортименте имеется и продукция "с пользой внутри", например, с йодом, селеном, витаминами А, Е и другими. Ее получают, благодаря специально разработанным рационам кормления птицы с добавлением витаминов и микроэлементов.

Продукцию поставляют по территории Уральского и Приволжского федерального округов (Югра и Ямал, Тюменская, Свердловская, Курганская, Челябинская области, Пермский край). Неоднократно птицефабрика получала многочисленные награды регионального, федерального и международного значения, среди которых: "Лучшие товары и услуги Тюменской области", "100 лучших товаров России", “Продэкспо" и многое другое.

С 2008 года предприятие возглавляет Сергей Тимофеев. "История ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" — отражение истории развития страны и региона. Мы гордимся своим прошлым и уверенно смотрим в будущее, связываем его с реализацией программ инновационного развития, повышением качества выпускаемой продукции, соответствием требованиям рынка и вкусам наших потребителей. Гордимся тем, что достойно представляем наиболее динамично развивающуюся отрасль сельскохозяйственного производства России, строим планы и имеем возможности для их реализации. При этом оглядываемся на наше прошлое, ценим исторический опыт, помним и поддерживаем людей, которые внесли вклад в становление и развитие птицефабрики "Пышминской". Ее будущее прогнозируется стабильным и рентабельным производством высококачественных продуктов питания для населения Тюменской области и других регионов России”, – говорит Сергей Тимофеев.

Камвольно-суконный комбинат

Громадный камвольно-суконный комбинат располагался раньше на улице Республики, где за последние несколько лет построили новые дома. Закладка фундамента началась в 1962 году. Проектная мощность на выпуск составляла 14,4 млн погонных метров ткани, 1 тыс. 100 тонн пряжи.

Как сказано в книге "Мы — текстильщики!" Виктора Горбачева, посвященной 40-летию со дня образования КСК, первая очередь комбината — камвольно-прядильное производство — была пущена в эксплуатацию 30 декабря 1968 года. Ввод в строй второй очереди ТКСК затянулся. Произошло это в конце 1972 года.

Тем не менее Тюменский камвольно-суконный комбинат развивался очень быстро. Так, в 1977 году, по сравнению с 1976 годом, выпуск продукции увеличили в 1,4 раза. В этот же период на 38 % выросла производительность труда в отделочном производстве.

Главной кузницей кадров для комбината было ГПТУ № 16 — профессонально-техническое училище предприятия. Как говорится в книге "Мы — текстильщики!", его строительство изначально начали вести опережающими темпами, оно приняло первый набор будущих тюменских текстильщиц вскоре после открытия первого учебно-производственного цеха — к началу учебного 1966 года. Училище готовило операторов прядильных, чесальных ткацких станков, операторов крутильных автоматов, контролеров ОТК. Чуть позднее был организован учебно-производственный цех № 2 — УПЦ-2. "Таким образом, еще на фазе строительства Тюменского камвольно-суконного комбината, до официального открытия его первой очереди в декабре 1968 года, была создана эффективная действующая система по подготовке специалистов массовых рабочих профессий", — писал Виктор Горбачев в своей книге о предприятии.

ТКСК был уникальным предприятием во многих отношениях. Впечатляет численность: в 1987 году здесь трудилось около шести тысяч человек.

Весной 1992 года было принято решение о создании акционерного общества "Кросно". Его продукция вызывала массу положительных отзывов на ярмарках и выставках. На международной весенней ярмарке легкой промышленности в Москве тюменские ткани обошли другие предприятия, были признаны лучшими. Выставлялась продукция "Кросно" и за рубежом. На "Интерштоф-97" в Германии ткани были близки к десятке лучших, а велюр оказался даже в числе пяти лучших. Тюменское предприятие и дальше устраивало триумфальное шествие по выставкам, получая дипломы и медали. Была отлажена система экспортных поставок. В 1998 году ткани и пряжа поставлялись в Германию, Францию, Чехословакию, Канаду, Швейцарию и другие страны.

| Фото: Тюменское региональное отделение Союза дизайнеров России | Фото: Тюменское региональное отделение Союза дизайнеров России

Несмотря на то, что КСК больше нет, мастера продолжают создавать одежду из тканей, которые выпускались на предприятии. Так, 7 марта 2024 года на ВДНХ прошел показ тюменского бренда "Твид & Ко" и его коллекции "Монохром в деталях". Ее изюминкой стало использование винтажных тканей от бывшего Тюменского камвольно-суконного комбината корпорации "Кросно", которым было 15-20 лет.

"Кажется, я всю жизнь была связана с этим огромным предприятием. Когда училась в школе, мы проходили обязательную практику на территории КСК. Я даже получила "корочки". В 90-е годы предприятие было огромным, женщины получали достойную зарплату. Думаю, у нас большая часть населения была связана с этим комбинатом", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель и арт-директор тюменского бренда "Твид&Ко", член Союза дизайнеров России Ирина Смердова.

В 1995 году тюменка арендовала на территории КСК помещение под ателье. Обучаясь на пятом курсе института, пришла на практику в швейную фабрику в качестве конструктора.

"На тот момент швейная фабрика была одной из современнейших в стране. Оборудование было полностью немецкого производства. Я ознакомилась с большим циклом швейного производства. Это был плюс для меня. Кажется, это лучшее время, когда ты понимаешь, что у тебя рядом создаются изумительные ткани с нуля. Поступала шерсть, которую мыли, чистили. Изготавливалась пряжа. На выходе получалась чудесная ткань, которая впоследствии поступала нам на швейную фабрику. Это была огромная заслуга руководства корпорации, которое создало такое мощное предприятие", — добавила дизайнер.

По ее словам, на предприятии могли изготовить ткань, сшить готовое изделие для любого заказчика. Швеи создавали пальто, мужские костюмы, школьную форму. Был расширен ассортимент для женщин. Кроме того, шили много одежды для сотрудников различных ведомств.

На протяжении трех лет Ирина Смердова шьет одежду только из тюменских тканей. "Многие спрашивают меня, что будет дальше, когда все закончится. Происходит так, что ко мне обращаются посторонние люди, предлагают мне ткани. Как я понимаю, у четверти населения нашего города есть залежи продукции. Они рады были бы сшить сами или предложить кому-то. То, что мы попали на Московскую неделю моды, прошли серьезный отбор, говорит о том, что коллекция привлекает внимание. Люди не верили, что одежда изготовлена полностью из тюменской продукции. Горжусь тем, что столько лет посвятила корпорации и показываю нашу историю в виде наших коллекций", — рассказала Ирина Смердова.

По миллиону тонн нефти ежемесячно

В 1968 году тюменские нефтяники вышли на ежемесячный уровень добычи нефти, превышающий один миллион тонн. Отметим, наиболее яркие открытия в истории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции пришлись на 1960-1970-е годы. В эти годы были обнаружены Уренгойское, Самотлорское, Заполярное, Ямбургское, Медвежье, Мамонтовское, Федоровские и другие месторождения, которые были признаны самыми крупными в СССР.

Всего к 1970 году открыли более 80 нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений. Объемы добычи выросли в разы. Так, согласно геологическому отчету, приведенному в книге "70 лет тюменской геологии. Служа Отечеству" под редакцией Анатолия Брехунцова и Владимира Битюкова, суммарная добыча нефти в 1965 году составила 953 тыс. 376 тонн при плане 700 тыс. тонн.

Инна Пахомова