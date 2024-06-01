1971 год ознаменован открытием Бонваненковского месторождения

| Фото: gazprom.ru | Фото: gazprom.ru

7 октября 1971 года Ямальская геологоразведочная экспедиция треста "Главтюменьгеология" получила фонтан газа дебитом более 250 тысяч куб. м в сутки.

Так на полуострове Ямал было открыто крупное газоконденсатное месторождение, получившее имя первого управляющего трестом "Ямалнефтегазразведка" Вадима Бованенко. Под его руководством были открыты Тазовское, Новопортовское, Губкинское и Заполярное месторождения.

Новое месторождение находится в центральной части Нурминского нефтегазоносного района. Акт на заложение скважины № 51 глубиной 2 тыс. 600 м составлен 25 марта. Буровую вышку и оборудование смонтировала бригада под руководством А. Костина.

| Фото: gazprom.ru | Фото: gazprom.ru

"5 ноября 1971 года Р-51 в Бованенковском получен фонтан газа ориентировочно абсолютно свободным дебитом около одного млн кбм тчк", - гласит радиограмма начальнику "Главтюменьгеологии" Юрию Эрвье.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – пятое по объёмам запасов природного газа в мире и третье после Уренгойского и Ямбургского в России. Его примерные запасы составляют 4,4 трлн куб. м газа.

Сегодня в составе месторождения действует три газовых промысла, объединённых в единую производственную систему. Инновационное оборудование и технологические решения помогают обеспечивать надёжную поставку газа и сохранять экологию.

| Фото: old.tyuiu.ru | Фото: old.tyuiu.ru

11 февраля 1971 года на базе строительного факультета Тюменского индустриального института основан Тюменский инженерно-строительный институт, ставший четвёртым высшим учебным заведением в Тюмени. Для будущих строителей выделили здание бывшего коммерческого училища

За полвека своего существования институт дал путевку в жизнь десяткам тысяч высококвалифицированных специалистов строительной отрасли и смежных с ней отраслей народного хозяйства. Более 80 % выпускников университета трудится в Тюменской области.

Первым ректором института назначен кандидата технических наук, доцент Михаил Мальцев, собравший коллектив талантливых ученых из Томска, Омска, Новосибирска и Ленинграда.

В короткий срок они смогли организовать работу высшего учебного заведения. Также по инициативе Михаила Мальцева началось строительство единого учебного и жилого комплекса вуза.

За время его руководства увеличилось количество кафедр и лабораторий, появилась библиотека, укрепились связи кафедр института с промышленными предприятиями, научными учреждениями, организациями страны.

Николай Ступников