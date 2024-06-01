Буксир "Обь" построили в Тюменской области в 1972 году

предоставлено Юрием Андреевым предоставлено Юрием Андреевым

Головной толкач-буксир РТ-601 построили на Тюменском судостроительном заводе в 1972 году. Судно собирали по чертежам главного конструктора, лауреата премии Совета министров СССР Анатолия Гринбаума.

"В 70-е годы с важной транспортной ролью боковых и малых рек Сибири было связано проектирование и строительство нового поколения мелкосидящих винтовых толкачей-буксиров типа "Обь" мощностью 600 лошадиных сил. Так, в 1972 г. выпустили РТ-601, а с 1977 году завод начал выпускать эти суда по усовершенствованному проекту 1741А с дизель-редукторными агрегатами на базе нереверсивных импортных двигателей мощностью 379 лошадей", - рассказал ИА "Тюменская линия" главный технолог Тюменского судостроительного завода Юрий Андреев. Он с 1958 года трудился на предприятии, которому отдал 45 лет.

Суда проекта 1741 разрабатывали для работы на реках Иртыш, Обь, Енисей, Лена в условиях сильного течения. В качестве движителя установлены винты в поворотных насадках с раздельным управлением. Это значительно повысило управляемость составов.

предоставлено Юрием Андреевым предоставлено Юрием Андреевым

Согласно открытым данным, суда РТ-601 по проекту 1741 до сих пор эксплуатируются на реке Тюменской области.

| Фото: me/operativnyishtabtyumen | Фото: me/operativnyishtabtyumen

В 1972 году в Тюменской области принимается решение о строительстве птицефабрики на территории Каскаринского поселения, слева от Тобольского тракта, напротив Каскары.

"Начали ее строить в 1973 году, а в 1975-м она дала первую продукцию. Первым директором с 1974 по 1977 годы был Константин Иванович Степанов. При нем выращивали 4,5 миллиона цыплят-бройлеров. Птицефабрика была очень прибыльным предприятием. Почти ежегодно она завоевывала переходящие Красные знамена Совета министров РСФСР и ВЦСПС за выполнение планов и достижения в труде", - сообщили в администрации Каскаринского муниципального образования.

Жителям области это предприятия знакомо как АО "ПРОДО Тюменский бройлер". Предприятие — лидер агропромышленного комплекса Тюменской области. Птицефабрика выпускает по 40 тыс. тонн продукции в год. Продукцию поставляют во все регионы УФО.

В мае 2024 года "ПРОДО Тюменский бройлер" успешно прошёл ресертификационный аудит на соответствие требованиям международной схемы FSSC 22000 версия 6, что подтверждает высокий уровень системы менеджмента безопасности выпускаемой продукции и контроля качества всех производственных процессов. Производство птицефабрики и качество продукции полностью соответствуют всем требованиям стран ЕАЭС.

Птицефабрика неоднократно завоевывала звание "Лучший работодатель Тюменский области". А качество и вкус ее продукции высоко оценивают не только потребители, но и профессиональные эксперты: продукция "ПРОДО Тюменского бройлера" неоднократно побеждала на отраслевых конкурсах: "Лучшие товары Тюменской области" и "100 лучших товаров России".

"Желаю Тюменской области дальнейшего развития и процветания, а жителям - уверенности в завтрашнем дне, сил, здоровья и удачи в самых смелых проектах!" - пожелал директор "ПРОДО Тюменского бройлера" Виктор Шалюпа.

Анжела Лебедева