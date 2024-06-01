В 1973 году достроена железная дорога от Тюмени до Сургута и Нижневартовска

Торжественный митинг, посвященный строительству железной дороги Тюмень – Сургут. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Торжественный митинг, посвященный строительству железной дороги Тюмень – Сургут. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

Строительство железной дороги от Тюмени до Сургута и Нижневартовска строительные бригады завершили в 1973 году. Стальную магистраль проложили менее чем за 10 лет. Ударными темпами прокладывали рабочие тюменский БАМ в очень сложных природных условиях Западной Сибири.

Чертеж. Участок Тюмень - Тобольск строительства железной дороги Тюмень – Сургут. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Чертеж. Участок Тюмень - Тобольск строительства железной дороги Тюмень – Сургут. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

В службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" привели следующие архивные данные. В начале 1966 года на строительство железной дороги Тюмень – Сургут прибыли первые путейцы-строители. В Тюмени было организовано строительное управление "Тюменьстройпуть", которое возглавил Герой Социалистического труда Дмитрий Коротчаев – талантливый руководитель, гениальный инженер, умелый организатор, сооружавший линию Абакан – Тайшет. Началась грандиозная стройка в условиях болотистой местности и вечной мерзлоты.

"Проложить 700-километровую железную дорогу через непроходимые болота, большие и малые реки в местах, где не ступала нога человека, – задача труднейшая, не имевшая аналогов в мировой практике. Но транспортные строители проявляли завидное упорство, высочайшее профессиональное мастерство и шаг за шагом двигались на север", - написала Нина Песоцкая в корпоративном журнале "Гудок" от марта 2019 года.

Всего за годы строительства было проложено около 1 тыс. км главного пути, построены вокзалы, локомотивные депо, котельные, трансформаторные подстанции, вагонные депо и пункты технического осмотра вагонов, станционные поселки и другие объекты производственно-технического и культурно-бытового назначения. Выросли города: Мегион, Лангепас, Когалым, Ноябрьск, Губкинский, Надым, Новый Уренгой. Получили новое развитие Сургут, Нижневартовск.

Рекордные 285 тыс. тонн углеводородного сырья и лидерство по добыче нефти в стране

1973 год стал знаковым для нефтегазодобывающей промышленности Тюменской области. На промыслах "Главтюменьнефтегаза" вышли на уровень добычи 285 тыс. т углеводородного сырья в сутки. Так регион стал главным нефтедобывающим субъектом страны.

Митинг по случаю добычи миллиардной тонны нефти в Тюменской области с начала X пятилетки. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Митинг по случаю добычи миллиардной тонны нефти в Тюменской области с начала X пятилетки. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

Сейчас нефтегазовые компании добывают углеводороды в основном из месторождений, открытых геологоразведчиками в 60-90 годы XX века. По данным на январь 2024 г. в Западной Сибири 913 месторождений, из них разрабатываемых – 513, разведываемых – 400.

"Тюменская область — один из наших важнейших кластеров нефтегазохимической отрасли. 70 лет назад здесь была первая скважина по добыче нефти. Если говорить в целом, это ключевой регион с точки зрения добычи углеводорода в России. Здесь добывается львиная доля газа и нефти, нефтеперерабатывающей мощности", - подчеркнул значимость Западной Сибири заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

| Фото: компания "Неско" | Фото: компания "Неско"

При этом перед отраслью стоят новые задачи. По оценке генерального директора "Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в Российской федерации" Игоря Шпурова, обеспеченность геологическими и технологически достижимыми запасами составляет 107 лет, разрабатываемыми месторождениями - 54 года. "Остальные запасы требуют новых технологий, инновационных методов добычи", - уточнил Игорь Шпуров.

И в этом направлении большие наработки уже создали участники Нефтегазового кластера Тюменской области. В него входят 157 компаний из более 22 регионов России. Они решают задачи по созданию необходимых и импортонезависимых технологий, оборудования, оказания услуг отечественным нефтегазодобывающим компаниям.

"В предприятиях – участниках нефтегазового кластера - создано 58 тысяч рабочих мест. Объём продукции - более 2,5 триллиона рублей. Центром передовых исследований и разработок станет и Промышленный технопарк ДСК 500. На территории площадью 158 тысяч квадратных метров будут открыты предприятия, ориентированные на разработку критически важных продуктов для нефтегазовой отрасли. С открытием технопарка появятся 56 новых производств и две тысячи рабочих мест", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оксана Корнеенкова