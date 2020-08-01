Эксперт назвал оптимальное время дневного сна

| Фото: life-secrets.ru | Фото: life-secrets.ru

Сколько следует спать в дневное время для восстановления энергии, рассказал доктор биологических наук Владимир Дорохов, пишет РИА Новости.

По его словам, днем достаточно поспать около 20 минут. Если спать дольше - сон станет глубоким и потребуется время для того, чтобы выйти из него полностью. Эксперт отметил, что после глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут, что в рабочих условиях вызывает неудобство.

"Однако если у человека ненормированный рабочий день, час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до вечера", - добавил специалист.

Лучший период для дневного отдыха — с 13 до 15 часов.

"Наш организм устроен так, что в это время сонливость естественным образом повышается. А вот после 17 часов спать более часа не желательно — это может вызвать плохой сон ночью. Можно просто не уснуть", - предупредил медик.