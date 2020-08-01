Эксперт назвал оптимальное время дневного сна
Сколько следует спать в дневное время для восстановления энергии, рассказал доктор биологических наук Владимир Дорохов, пишет РИА Новости.
По его словам, днем достаточно поспать около 20 минут. Если спать дольше - сон станет глубоким и потребуется время для того, чтобы выйти из него полностью. Эксперт отметил, что после глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут, что в рабочих условиях вызывает неудобство.
"Однако если у человека ненормированный рабочий день, час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до вечера", - добавил специалист.
Лучший период для дневного отдыха — с 13 до 15 часов.
"Наш организм устроен так, что в это время сонливость естественным образом повышается. А вот после 17 часов спать более часа не желательно — это может вызвать плохой сон ночью. Можно просто не уснуть", - предупредил медик.