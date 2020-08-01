В Ялуторовске покажут "Великое кино Великой страны"

Фото организаторов Фото организаторов

Фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека" покажут в Ялуторовске в рамках Всероссийской акции "Великое кино Великой страны" 2 сентября.

Напомним, акция приурочена к памятной дате окончания Второй мировой войны. Показ состоится в концертном зале Ялуторовского Дворца культуры в 18 часов.

"Приглашаем увидеть рассказ о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Однако судьба не сломила его дух — он выжил, отстоял свое право быть человеком и сохранил способность любить", - отметили организаторы.

Вход свободный. Зрителей рассадят в зале с учетом социальной дистанции и с соблюдением санитарных норм.

Евгения Шевцова