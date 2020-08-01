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На Червишевском тракте отключат светофоры

Общество, 07:42 31 августа 2020

t-l.ru

Три светофора отключат в Тюмени 31 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объекты на пересечениях Червишевского тракта с ул. Пархоменко и ул. Тимирязева. А с 9 до 16 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Новоселов - ул. Амурская.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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