На Червишевском тракте отключат светофоры

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Три светофора отключат в Тюмени 31 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объекты на пересечениях Червишевского тракта с ул. Пархоменко и ул. Тимирязева. А с 9 до 16 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Новоселов - ул. Амурская.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.