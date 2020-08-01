  • 31 августа 202031.08.2020понедельник
  • USD74,6382
    EUR88,7448
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовские блины-гиганты впечатлили гостей из других регионов

Общество, 13:25 31 августа 2020

Ялуторовский острог ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте

Гости из российских регионов, представляющие крупных туроператоров, СМИ, а также блогеры - всего около 30 человек - посетили Ялуторовский острог 30 августа.

Участников инфотура посвятили в блинопеки по-сибирски, они побывали на интерактивной экскурсии, сфотографировались в народных костюмах, родовой казак Митяй провел для них мастер-класс по рубке шашкой и познакомил с историей сибирского казачества.

Гости посетили чайную церемонию, их пригласили на крестьянский обед. Гастрономическая составляющая, по словам заместителя директора ялуторовского учреждения культуры "Арт-Вояж" Анастасии Петелиной, стала одним из самых ярких впечатлений ознакомительного тура.

"Вместе с тещей Ларой наши гости приготовили и продегустировали блины на метровой сковороде. Остались очень довольны. Нам удалось удивить их рассказом о праздновании ялуторовской Масленицы, трехметровой сковородке и битве блинопеков: они не думали, что это возможно. Судя по публикациям в соцсетях, участники тура остались в восторге", - уточнила она. - Мы с радостью принимаем такие инфотуры: они помогают нам презентовать свои ресурсы и событийный календарь, мы видим увеличение числа туристов от посетивших нас туроператоров".

﻿

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ялуторовский острог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 31.08.2020Роспотребнадзор: на горячую линию по COVID-19 поступило 1400 звонков за неделю
13:25 31.08.2020Ялуторовские блины-гиганты впечатлили гостей из других регионов
13:14 31.08.2020Райдер назвал опыт тюменского "Яслеграда" уникальным для региона
13:03 31.08.2020COVID-19 подтвердили у 47 человек в Тюменской области