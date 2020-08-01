Ялуторовские блины-гиганты впечатлили гостей из других регионов

| Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте

Гости из российских регионов, представляющие крупных туроператоров, СМИ, а также блогеры - всего около 30 человек - посетили Ялуторовский острог 30 августа.

Участников инфотура посвятили в блинопеки по-сибирски, они побывали на интерактивной экскурсии, сфотографировались в народных костюмах, родовой казак Митяй провел для них мастер-класс по рубке шашкой и познакомил с историей сибирского казачества.

Гости посетили чайную церемонию, их пригласили на крестьянский обед. Гастрономическая составляющая, по словам заместителя директора ялуторовского учреждения культуры "Арт-Вояж" Анастасии Петелиной, стала одним из самых ярких впечатлений ознакомительного тура.

"Вместе с тещей Ларой наши гости приготовили и продегустировали блины на метровой сковороде. Остались очень довольны. Нам удалось удивить их рассказом о праздновании ялуторовской Масленицы, трехметровой сковородке и битве блинопеков: они не думали, что это возможно. Судя по публикациям в соцсетях, участники тура остались в восторге", - уточнила она. - Мы с радостью принимаем такие инфотуры: они помогают нам презентовать свои ресурсы и событийный календарь, мы видим увеличение числа туристов от посетивших нас туроператоров".

Татьяна Ковалева