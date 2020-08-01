  • 31 августа 202031.08.2020понедельник
  • USD74,6382
    EUR88,7448
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске сотрудница микрофинансовой организации отдала деньги мошеннику

Происшествия, 11:46 31 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего сотрудницу микрофинансовой организации, разыскивают в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с сообщением о хищении 65 тыс. рублей обратилась менеджер одной из микрофинансовых организаций города. Девушке позвонил мужчина и представился генеральным директором компании. Он попросил перевести деньги на определенные счета. Тоболячка на указанные мошенником счета перевела 65 тыс. рублей. Только после этого сотрудница позвонила своему непосредственному руководителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# микрозайм , мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 31.08.2020Житель Тюменской области увидел экс-супругу с другим и поджег ее дом
11:46 31.08.2020В Тобольске сотрудница микрофинансовой организации отдала деньги мошеннику
10:51 31.08.2020В Тюмени пожарные потушили походную палатку
10:07 31.08.2020Тюменские автоинспекторы ищут очевидцев смертельного ДТП на Велижанском тракте