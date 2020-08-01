В Тобольске сотрудница микрофинансовой организации отдала деньги мошеннику

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего сотрудницу микрофинансовой организации, разыскивают в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с сообщением о хищении 65 тыс. рублей обратилась менеджер одной из микрофинансовых организаций города. Девушке позвонил мужчина и представился генеральным директором компании. Он попросил перевести деньги на определенные счета. Тоболячка на указанные мошенником счета перевела 65 тыс. рублей. Только после этого сотрудница позвонила своему непосредственному руководителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело.