Девять школ откроют в Тюменской области осенью 2020 года

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Девять школ откроют в Тюменской области в 2020-2021 учебном году. Из них две – 1 сентября, остальные - постепенно, с интервалом в две недели.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер во время прямого эфира 31 августа. Он подчеркнул, что, в отличие от многих регионов страны, в Тюменской области новые школы открывают каждый год.

"Со временем к этому привыкаешь и уже не придаешь особого значения. Однако если в предыдущие годы мы запускали по две-три школы, то в этом году сразу девять. Несмотря на всероссийские выходные, объявленные президентом весной, темпы строительства образовательных учреждений удалось сохранить, графики не сильно сдвинулись. Это подконтрольные проекты, за ними следит и общественность, поэтому планы не отменены, все находится в работе", - рассказал Алексей Райдер.

Новые школы вводятся в статусе дополнительных корпусов уже существующих. Это упрощает многие организационные моменты, в том числе в закупке мебели, учебников, формирования педагогического состава.

"Это наша региональная практика, она позволяет меньше зависеть от бумажных вопросов. Спасибо губернатору и областному правительству за то, что удается оптимально состыковать такие вопросы и уже к 1 сентября иметь школу, полностью готовую к приему детей", - заключил Алексей Райдер.

Напомним, семь образовательных учреждений построили за счет областного бюджета, два – в рамках нацпроекта "Образование". Всего в новом учебном году будет создано более 3 тыс. учебных мест.

Евгения Шевцова