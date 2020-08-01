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Алексей Райдер уточнил, как будет работать дистанционное обучение

Общество, 11:57 31 августа 2020

edu.gov.ru

Дистанционное обучение будет доступно для тюменских школьников в двух форматах.

Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, если желающих перейти на дистанционку в одном классе и в одной параллели будет много, их объединят в виртуальный класс и назначат отдельного педагога. Урок для них будет проходить виртуально и одновременно для всех.

В малых школах, где желающих учиться дистанционно единицы, ребята будут подключаться к уроку, который проходит непосредственно в кабинете. Тогда ребенок будет заниматься со своим классом и со своим учителем. При этом педагог станет уделять ему отдельное внимание и общаться через веб-камеру.

"Решение отправлять ребенка в школу или перевести на дистанционное обучение принимают сами родители. Школа не вправе отказывать в этом. Если родители столкнулись с отказом, нужно обратиться в муниципальные или областные органы образования. Все ситуации разберем индивидуально, с решением в пользу ребенка", - заверил Алексей Райдер.

Говоря об инклюзивном образовании, он подчеркнул, что здесь решение родители должны принимать также в интересах детей. Ребята с ограниченными возможностями здоровья обычно имеют хронические заболевания и находятся в группе риска.

"Я советую родителям взвесить все за и против и по возможности оставить ребенка на дистанционном обучении. Если же важна социализация и полноценный режим жизни ребенка, будем уделять больше внимания внутришкольным мерам безопасности", - пояснил Алексей Райдер.

Евгения Шевцова

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# Алексей Райдер , дистанционное образование

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