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Райдер назвал опыт тюменского "Яслеграда" уникальным для региона

Общество, 13:14 31 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Успешным и уникальным для региона назвал опыт создания детского сада для самых маленьких заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Напомним, третий корпус детского сада № 183 – "Яслеград" - открыли в Тюмени в декабре 2019 года. В него принимают малышей с двухмесячного возраста. Всего учреждение рассчитано на 420 воспитанников.

"Во многих детсадах есть ясельные группы, но полностью ясельного корпуса у нас никогда не было. Здесь особый режим кормления, переодевания и пеленания малышей, по-другому организована работа персонала, кухни, да и в целом особые требования. Считаю, что с задачей мы успешно справились", - отметил Алексей Райдер.

Он добавил, что расположение "Яслеграда" в центре города особенно удобно для работающих мам: они тратят меньше времени, чтобы побыть в контакте с ребенком. Если раньше в детских садах были исключительные случаи приема детей маленького возраста, то для "Яслеграда" - это норма. Главное условие – родители должны подтвердить факт выхода на работу, чтобы оставить ребенка под присмотром специалистов.

Евгения Шевцова

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# Алексей Райдер , детский сад , дошкольное образование

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