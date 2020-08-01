Ишимских школьников приглашают на бесплатные экскурсии в музей 1 сентября

| Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

Всех школьников Ишима приглашают на выставки Ишимского музейного комплекса Петра Ершова. 1 сентября вход для детей свободный.

По информации пиар-менеджера культурного учреждения Юлии Малининой, практика бесплатных экскурсий для юных ишимцев в День знаний введена несколько лет назад.

Школьники смогут посетить выставки "Гиганты ледникового периода" и экспозицию работ участников регионального конкурса "Родины любимый уголок" в музее "Городская управа". В Арт-галерее экспонируется "Энергия абстракции". В музее Ершова действуют выставки "Неизвестный Ершов", творческих работ X конкурса "Сказка в ладошках" и "Тепло русского дома".

В начале сентября начнет свою работу новая экспозиция "От ручки до пера – школьная пора". Она посвящена школьникам и всему, что с ними связано: дневники, тетрадки, письменные принадлежности. Гвоздем выставки станет старинная ученическая парта из фондов музея.

"Мы соскучились по посетителям! Ждем детей в первый день нового учебного года и всегда им рады. Ведь именно сегодняшние школьники в дальнейшем будут сохранять и передавать дальше историю своего родного края, своей страны", - подчеркнула Юлия Малинина.

| Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

Инна Кондрашкина