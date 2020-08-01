На Ваделыпском и Западно-Салымском месторождениях развивают систему транспорта нефти
На промысловых площадках Нефтеюганского района Югры построят три трубопровода общей протяженностью 32 км, предназначенных для транспорта продукции скважин по проектируемым нефтегазосборным сетям.
Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России, сообщается на сайте ведомства, дал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие трубопроводной системы Ваделыпского и Западно-Салымского месторождений компании "Салым Петролеум".
Помимо трубопроводов на территории Западно-Салымского и Ваделыпского месторождений построят воздушные линии электропередач и волоконно-оптовые линии связи для обеспечения надежности систем связи и устойчивой работы объектов на узлах обслуживания трубопроводов.
Участок строительства находится в 133 км от Нефтеюганска и в 29 км от поселка и железнодорожной станции Салым.
Западно-Салымское месторождение, один из ключевых активов российско-голландской добывающей компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", было открыто в 1987 году в границах Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Извлекаемые запасы нефти составляют 96 млн тонн по категории С1+С2. Бурение первой эксплуатационной скважины на Западно-Салымском месторождении было начато в апреле 2004 года, промышленная эксплуатация ведется с 2005 года.
Ваделыпское месторождение, открытое на Салыме в 1989 году, введено в разработку в 2006 году. Его извлекаемые запасы по категории С1+С2 достигают 18 млн тонн. Акционеры "Салым Петролеум Девелопмент Н. В." на паритетных началах - голландский концерн Royal Dutch Shell и российская компания "Газпром нефть".