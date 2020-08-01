Систему контроля доступа внедрили в уватских школах

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru

Систему контроля доступа внедрили в Туртасской школе Уватского района. Новое ограждение установят в Уватской школе, охрану Солянской школы будет вести частная охранная организация.

Об этом на заседании антитеррористической комиссии в режиме видео-конференц-связи сообщила специалист управления по социальным вопросам муниципалитета Вера Ямова. Всего на обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов образования в 2020 году будет освоено 2,6 млн рублей.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Анатолий Пилипчук добавил, что проведены осмотры 14 зданий детских садов, 15 зданий школ и 12 объектов дополнительного образования. При проведении обследований особое внимание уделялось работоспособности автоматических систем противопожарной защиты, источникам наружного и внутреннего водоснабжения, первичным средствам пожаротушения. Нарушений требований пожарной безопасности в ходе приемки объектов образования выявлено не было. Все школы и детские сады приняты к новому учебному году.