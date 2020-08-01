В Тюмени и Тобольске открыт набор в "Яндекс.Лицей"

| Фото: Департамент информатизации Тюменской области | Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Очередной набор в "Яндекс.Лицей" стартует в Тюменской области, сообщает региональный департамент информатизации.

Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников одной из крупнейших IT-компаний страны. Для поступления нужно с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на умение логически мыслить на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем "Яндекс.Лицея".

"Яндекс.Лицей" принимает учеников 8-9 классов. Обучение длится два года. Первый год ребята изучают Python — один из самых популярных и востребованных языков программирования. Второй год посвящен основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения. Занятия ведут опытные сертифицированные преподаватели, которые прошли курсы по повышению квалификации в "Яндексе" и получают постоянную поддержку команды проекта.

По мнению руководителя "Яндекс.Лицея" Марины Сусловой, программа дает ребятам отличный профессиональный старт.

"В процессе обучения ученики получают системные знания в области программирования и представление о востребованной сегодня профессии. Ребята будут уверенно чувствовать себя не только на хакатонах по программированию, но и в любой сфере, которую они выберут для своего будущего развития", — отметила Марина Суслова.

В Тюменской области "Яндекс.Лицей" набирает слушателей уже в четвертый раз. Всего в регионе будет работать восемь площадок, семь из них находятся в Тюмени, одна — на базе школы №9 в Тобольске. Занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня. Часть ребят смогут учиться по программе "Яндекс.Лицея" в рамках основной школьной программы. В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Выбрать удобную площадку можно на сайте проекта.