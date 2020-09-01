Купить билет на поезд онлайн смогут пассажиры с инвалидностью

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Покупать билеты на специализированные места онлайн смогут маломобильные пассажиры всех категорий инвалидности на сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Им не нужно посещать кассу или регистрации в центре содействия мобильности, сообщает компания.

Ожидается, что интеграция информационных систем железнодорожников с государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении, произойдет до конца 2020 года.

Проверка правовых оснований для покупки билета будет производиться автоматически, для оформления проездных документов необходимо ввести номер паспорта и номер СНИЛС. Дистанционно можно купить билеты и в поезда пригородного сообщения.