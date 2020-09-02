Заявиться на банкротство можно в центрах "Мои документы"

| Фото: ГАУ ТО "МФЦ" | Фото: ГАУ ТО "МФЦ"

Заявиться во внесудебном порядке на банкротство можно через центры "Мои документы", сообщает ГАУ ТО "МФЦ".

Эта функция в МФЦ в Тюменской области стала доступна с 1 сентября 2020 года. Заявления от граждан принимают 30 центров госуслуг (на период действия режима повышенной гтоовности) по предварительной записи.

Подать документы на внесудебное банкротство может гражданин, общий размер денежных долгов которого составляет не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей.

Скачать форму заявления на внесудебное банкротство и ознакомиться с дополнительными условиями можно на сайте mfcto.ru в разделе услуг. Также специалисту центра "Мои Документы" нужно предоставить: документ, удостоверяющий личность, список всех кредиторов и документ, подтверждающий место жительства или пребывания.

Регистрация заявления о признании гражданина банкротом регистрируется в день обращения. В течение трех рабочих дней с даты приема заявления МФЦ осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина, либо сведения о возвращении данного заявления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Дополнительная информация по номеру 8-800-250-00-72 и у администраторов центров "Мои документы".​