Спортсмены, депутаты, школьники участвовали в акции #ДорогаВШколу

| Фото: ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

Спортсмены, депутаты, общественные деятели, школьники и родители стали участниками акции-шествия дорожной безопасности с хештегами #ДорогаВШколу, #ПропустиПешехода в Тюменской области, сообщает региональная ГАИ.

В Ялуторовске представители "родительских патрулей", депутаты, школьники прошли по магистральным улицам и пешеходным переходам, призывая водителей пропускать школьников на пешеходных переходах.

В с. Омутинском шествие возглавили мастер спорта по армспорту Антон Гаев и воспитанники детско-юношеской спортивной школы.

Сотни водителей, проезжая мимо, увидели призыв к дорожной безопасности и снижению скорости на дорогах. В ГИБДД надеются, что участие общественности в этих акциях делает их более значимыми и актуальными.

Двигаясь колонной по центральным улицам населенных пунктов, автоинспекторы и активисты "родительского патруля" информируют прохожих о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, разъясняя наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Родителям участники мероприятий рекомендуют в первые учебные дни пройти со своими детьми до школы и обратно, выбирая безопасный путь.