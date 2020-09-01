Уватских студентов со стойбищ доставили на вертолетах

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Пять студентов из числа коренных малочисленных народов Севера Уватского района выехали со стойбищ. Вертолетом их доставили в Уват 31 августа. Отсюда они разъедутся по городам, где проходят обучение в высших и средних учебных заведениях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Студентка из стойбища Бабиково учится в Аграрном университете Северного Зауралья по направлению пожарной безопасности и техносферной деятельности. Из Нефедово двое ребят поступили в колледж Тюменского индустриального университета на специальности: разработка нефтяных и газовых месторождений и машинист на буровых установках, еще один – в Тюменский государственный медицинский университет на факультет "Лечебное дело".

Хантыйка Марина из стойбища Немского решила стать поваром. Сейчас она – студентка второго курса колледжа водного транспорта в Тюмени. "После колледжа планирую получить высшее образование. А в будущем хотелось бы работать на одном из нефтяных месторождений Уватского района по своей специальности", – сказала студентка.

Благодаря правительству Тюменской области в районе созданы условия, позволяющие детям из традиционных хантыйских семей получить образование и в дальнейшем достойную работу, считает глава Уватского района Сергей Путмин.

"И, конечно, главная заслуга в этом – родителей, жителей таежных поселков, рыбаков и охотников, которые не утратили навыки, продолжают заниматься традиционными промыслами и могут обеспечить детям современное образование", – уверен он.

В Уватском районе в двенадцати стойбищах проживают 102 представителя КМНС, в том числе 13 дошколят, 39 человек в возрасте от 18 до 35 лет и 11 человек старше 60 лет.