49 проектов представят на Технологических днях Тюменского нефтегазового форума

| Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума | Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума

49 перспективных проектов представят участники Тюменского нефтегазового форума на Технологических днях. Их отобрали из более чем 300 заявок эксперты нефтегазовой отрасли. Свои разработки презентует 41 компания, некоторые – сразу в нескольких направлениях, сообщают организаторы.

Проекты отбирали по девяти ключевым направлениям. В разделе "Строительство и бурение скважин" филиал компании "Кубилити сервисиз АС" представил инновационную систему, обеспечивающую высокую эффективность разделения шлама и бурового раствора при соблюдении высочайших стандартов экологической и производственной безопасности. Интерес к проекту проявил "Сургутнефтегаз".

Семь проектов подготовила инжиниринговая компания полного цикла "АЭРОГАЗ", основным направлением деятельности которой является внедрение передовых решений для нефтегазовой промышленности. Наработки в обустройстве месторождений, автоматизации производственного процесса, добыче нефти и поддержании пластового давления заинтересовали "НОВАТЭК", "Газпром нефть" и "Татнефть".

В 2020 году организаторами Техдней выступают "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть". По итогам заседаний все участники получат практические рекомендации от ведущих экспертов отрасли. В случае успешной очной защиты разработка может быть внедрена в работу нефтегазовых компаний.

"В прошлом году наша компания принимала участие в Технологических днях TNF, в рамках которых были представлены наши последние достижения в области разработки программного обеспечения для нефтегазовых компаний. Удобная и понятная подача заявок онлайн на TNF, а также организация самих Технологических дней значительно упростила встречу и общение с представителями нефтегазовых компаний", – рассказал технический директор Новосибирского научно-технического центра Дмитрий Тайлаков.