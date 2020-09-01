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Тоболяки отметят День знаний на празднике двора

Общество, 14:26 01 сентября 2020

центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Праздник двора пройдет на четырех площадках Тобольска 1 сентября.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре искусств и культуры, на мероприятии соседи могут познакомиться друг с другом и провести вместе праздничный день.

Праздники пройдут на площадках в 7, 7а, 4 микрорайонах и во дворе домов на ул. Розы Люксембург. С детьми будут работать аниматоры, которые проведут игровую-интерактивную программу. Также запланированы активные игры на свежем воздухе со сказочным героем, литературная викторина, мастер-классы, песни и танцы. Специалисты школы талантов "Синтез дети" проведут мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи, образному мышлению и дебатам.

На всех площадках для гостей мероприятия выступят артисты центра искусств и культуры Тобольска с творческими номерами.

Евгений Новоселов

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# День знаний , Тобольск

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