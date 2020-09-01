Березы, ели, кусты дерена и газон украсят бульвар Белоусова в Ишиме

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Работы по озеленению начались на ишимском бульваре Белоусова. Высажены березы, посеяна часть газонной травы из запланированных 15 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам подрядчика по озеленению Евгения Елизарова, всего на бульваре до середины сентября высадят 65 берез, 25 елей, 2 тыс. 500 кустов дерена.

Продолжается строительство. Уложено 11 тыс. 800 квадратных метров брусчатки. Ведется монтаж двух подпорных стенок из бетонных конструкций, на которых в дальнейшем появятся искусственные холмы. Начался монтаж малых архитектурных форм, завершена установка опор электроосвещения. Во второй декаде сентября их украсят современные светильники. Бульвар введут в эксплуатацию до конца октября.

"Это серьезный и трудоемкий проект. Но ресурсные затраты оправдаются. В итоге мы получим красивый микрорайон, где для жителей будут созданы комфортные условия для отдыха, досуга, занятий спортом. Кроме самого бульвара Белоусова, нам удалось привести в порядок примыкающие улицы и проезды", - рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

Напомним, благоустройство бульвара Белоусова выполняется в рамках национального проекта "Комфортная городская среда". Объект стал победителем конкурса, организованного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.