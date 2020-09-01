Астрономическая неделя порадует тюменцев новым метеорным потоком

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Метеорный поток Ауригиды могут наблюдать тюменцы 1 сентября.

По данным портала Astronet, это один из редких метеорных потоков с переменной активностью. Наблюдать его можно в созвездии Возничего около самой яркой его звезды – Капеллы.

2 сентября Луна вступит в фазу полнолуния. За неделю она посетит созвездия Козерога, Водолея, Рыб и Овна, увеличивая склонение и высоту верхней кульминации. 6 сентября Луна окажется в апогее – самой удаленной точке – своей орбиты. Расстояние от нее до центра Земли составит 405 тыс. 606 км.

Из планет Солнечной системы после захода Солнца и до полуночи можно наблюдать Юпитер и Сатурн. К 21 часу они достигают кульминации движения на небесной сфере и уходят за горизонт около часа. Обе планеты нужно искать в созвездии Стрельца.

Сентябрь – одно из лучших времен для наблюдения Марса. Красная планета восходит около 21 часа, а к 3 часам 30 минутам достигает кульминации. Искать красную планету нудно в созвездии Рыб. Невооруженным глазом Марс видно как яркую звезду красноватого цвета, в любительский телескоп – как ярко-красный небольшой шар. Расстояние между Марсом и Землей постепенно уменьшается. 6 октября 2020 года произойдет максимальное сближение двух планет, а 13 октября - противостояние.

Венера восходит из-за горизонта около 1 часа 20 минут, наблюдать ее можно до восхода Солнца. Она выглядит как сама яркая звезда на небе, а при наблюдении в телескоп имеет вид небольшого серпа.

Меркурий на неделе не виден. Уран и Нептун находятся в небе всю ночь, но для их поиска нужна мощная аппаратура.

Из комет на небе остаются NEOWISE (C/2020 F3) в созвездии Девы и 88P/Howell в Весах. Среди астероидов самыми яркими на неделе будут Веста в созвездии Рака и Церера в Водолее.

Евгения Шевцова