Александр Моор поздравил тюменских студентов с Днем знаний

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Более 24 тыс. первокурсников приступили к занятиям в шести тюменских высших учебных заведениях и 14 техникумах и колледжах. Студентов поздравил с Днем знаний глава региона Александр Моор.

Образовательная среда региона масштабно развивается и во многом уже сегодня приблизилась к мировым стандартам. Эта работа будет продолжаться, подчеркнул губернатор в праздничном видеообращении к студенчеству.

"Сегодня у вас начинается новый учебный год и мы, как и всегда, встречаем его в аудиториях университетов, училищ, колледжей и техникумов. Впереди – продолжение яркой и стремительной студенческой поры, время проб и первых успехов на пути к профессии. А для более чем двадцати четырех тысяч первокурсников – старт этого маршрута. За вами будущее", - напутствовал студентов Александр Моор.

Евгений Бабенко