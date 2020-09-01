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Александр Моор поздравил тюменских студентов с Днем знаний

Губернатор, 17:56 01 сентября 2020

news.utmn.ru

Более 24 тыс. первокурсников приступили к занятиям в шести тюменских высших учебных заведениях и 14 техникумах и колледжах. Студентов поздравил с Днем знаний глава региона Александр Моор.

Образовательная среда региона масштабно развивается и во многом уже сегодня приблизилась к мировым стандартам. Эта работа будет продолжаться, подчеркнул губернатор в праздничном видеообращении к студенчеству.

"Сегодня у вас начинается новый учебный год и мы, как и всегда, встречаем его в аудиториях университетов, училищ, колледжей и техникумов. Впереди – продолжение яркой и стремительной студенческой поры, время проб и первых успехов на пути к профессии. А для более чем двадцати четырех тысяч первокурсников – старт этого маршрута. За вами будущее", - напутствовал студентов Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , День знаний , студенты

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