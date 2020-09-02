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Четырнадцатилетнюю девочку сбили на улице Николая Федорова в Тюмени

Происшествия, 10:48 02 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнюю девочку сбил автомобиль Toyota Corolla на ул. Николая Федорова в Тюмени 1 сентября.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №17 в 17 часов 20 минут.

"По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал. Водитель иномарки начал разворачиваться на проезжей части, чтобы не попасть в пробку. Он сбил ребенка", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У девочки диагностировали различные повреждения.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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