Четырнадцатилетнюю девочку сбили на улице Николая Федорова в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнюю девочку сбил автомобиль Toyota Corolla на ул. Николая Федорова в Тюмени 1 сентября.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №17 в 17 часов 20 минут.

"По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал. Водитель иномарки начал разворачиваться на проезжей части, чтобы не попасть в пробку. Он сбил ребенка", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У девочки диагностировали различные повреждения.

Инна Пахомова