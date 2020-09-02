Для школьников тюменских "Роснефть-классов" прозвенел первый звонок

| Фото: РН-Уватнефтегаз | Фото: РН-Уватнефтегаз

Для 50 школьников "Роснефть-классов" средней школы № 25 города Тюмени прозвенел первый звонок.

На торжественной линейке десятиклассники, поступившие в профильный класс из разных учебных заведений города и области, впервые познакомились друг с другом и получили напутствие от представителей ООО "РН-Уватнефтегаз". В течение двух лет школьники будут углубленно изучать физику, математику и черчение, слушать лекции преподавателей Тюменского индустриального университета, они своими глазами увидят, как работают нефтяники на месторождениях Уватского проекта.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, поздравляя ребят, их родителей и учителей с Днем знаний, поблагодарил компанию "Роснефть" за надежное партнерство не только в промышленных проектах, но и в образовании. Он подчеркнул, что "Роснефть-классы" прекрасно себя зарекомендовали.

Напомним, проект "Роснефть-класс" реализуется в Тюменской области с 2015 года. Первый профильный класс открылся в школе поселка Туртас Уватского района, а в 2018 году – в городе Тюмени. Четверо его выпускников в 2020 году окончили школу с золотыми медалями, 13 получили высокие баллы ЕГЭ по математике, трое – по физике, 10 – по русскому языку, 15 ребят поступили в вузы на бюджетные места.

За два года учебы воспитанники "Роснефть-классов" получают возможность проявить себя в научной, общественной и творческой деятельности, участвовать во всероссийских олимпиадах и обучающих программах сочинского образовательного центра "Сириус".

| Фото: РН-Уватнефтегаз | Фото: РН-Уватнефтегаз

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам "РН-Уватнефтегаз" Сергей Аверьянов отметил, что компания гордится реализацией этого проекта по развитию талантливых школьников региона. "Мы уже много лет сотрудничаем с Тюменской областью и с одной из лучших ее школ № 25. В этом году она отмечает свое 85-летие! Родители могут быть спокойны за качество образования, а наша компания готова предоставить рабочие места выпускникам, проявившим себя во время учебы, чтобы они трудились на благо региона и страны", - подчеркнул он.

Помимо вновь набранного десятого профильного класса, обучение под эгидой нефтяной компании продолжают 11-классники. Ученик 11 "А" "Роснефть-класса" Матвей Басак признался, что поступал с ожиданиями серьезной подготовки по физике и математике, надеялся на элективные курсы и внеурочные занятия. Все его надежды полностью оправдались: помимо подготовки к ЕГЭ, юноша осваивал инженерную графику, посещал кружок по решению нестандартных задач способами, которые не используются в школьном курсе. Матвей планирует в следующем году выиграть олимпиаду по физике и поступить в престижный московский или петербургский вуз на направление, связанное с энергетикой. Его шансы очень высоки: молодой человек с шестого класса - постоянный участник и призер всероссийских олимпиад.

После торжественной линейки старшеклассников из "Роснефть-классов" ждал тренинг на командообразование. Сергей Аверьянов обратился к ребятам и призвал их не лениться, приложить максимум усилий, чтобы успешно сдать ЕГЭ и сориентироваться с будущим карьерным профилем.

"Вы – кадровый потенциал нашей компании, Тюменской области и России в целом. Уважайте преподавателей, ведь учитель – это одна из самых гуманных профессий в мире. Мы все время будем с вами рядом, помогать, поддерживать и развивать вас", - заверил детей заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам "РН-Уватнефтегаз".

В свою очередь Альберт Мальшаков, начальник управления профориентации и довузовской подготовки Тюменского индустриального университета, в тандеме с которым нефтяная компания реализует образовательный проект в регионе, призвал ребят обращаться к представителям университета по любым вопросам. "Мы стали очень мобильными с точки зрения образования, поэтому, если нужны какие-то дополнительные курсы, мы готовы обсуждать", - сообщил он.

Директор школы № 25, заслуженный учитель России Светлана Дубонос высоко оценивает сотрудничество учреждения с "РН-Уватнефтегазом".

"Мы нисколько не пожалели, что у нас есть "Роснефть-классы", ведь к нам приходят интересные дети со всех школ города и области. Самое главное – это успешные дети и наш педагогический состав помогает им развиваться. Первый выпуск профильного класса поступил в ведущие вузы страны! Благодаря тому, как компания работает с нами, дети не только знакомятся с профессией, они ее буквально "щупают руками". Они ездят на Кальчинское месторождение, видят, как работают сегодня нефтяники, такого больше нет нигде в Тюмени. "РН-Уватнефтегаз", школа №25 и Тюменский индустриальный университет - это взаимовыгодные партнеры", - подчеркнула Светлана Дубонос.

| Фото: РН-Уватнефтегаз | Фото: РН-Уватнефтегаз

Дарья Казакова