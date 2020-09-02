  • 2 сентября 20202.09.2020среда
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

Общество, 12:57 02 сентября 2020

mil.ru

Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, в которых рассказывается об освобождении от японских оккупантов Маньчжурии и Южного Сахалина.

На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны.

75 лет назад, 2 сентября 1945 года, завершился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Как описано в архивном документе, практика использования смертников широко применялась японцами: они охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались толом и гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали "живое" противотанковое минное поле. "Несмотря на слепой фанатизм и самопожертвование смертники желаемого успеха не достигли, в большинстве своем они расстреливались огнем из автоматов, и только в единичных случаях они достигали цели", — отмечается в историческом документе.

В разделе "Закономерный финал" можно подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Особый интерес также вызовут уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минобороны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 02.09.2020В Тюмени открылся кадетский класс под патронатом следственного комитета
13:47 02.09.2020Тюменский водитель снес надземный пешеходный переход в Курганской области
13:42 02.09.2020Тюменцам предлагают записать видео ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
13:11 02.09.2020Шарухо посоветовала школьникам делать зарядку