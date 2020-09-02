Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

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Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, в которых рассказывается об освобождении от японских оккупантов Маньчжурии и Южного Сахалина.

На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны.

75 лет назад, 2 сентября 1945 года, завершился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Как описано в архивном документе, практика использования смертников широко применялась японцами: они охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались толом и гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали "живое" противотанковое минное поле. "Несмотря на слепой фанатизм и самопожертвование смертники желаемого успеха не достигли, в большинстве своем они расстреливались огнем из автоматов, и только в единичных случаях они достигали цели", — отмечается в историческом документе.

В разделе "Закономерный финал" можно подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Особый интерес также вызовут уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.