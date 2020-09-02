Тюменский водитель снес надземный пешеходный переход в Курганской области

| Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области | Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области

30-летний житель Тюменской области, находившийся за рулем автомобиля Volvo, снес надземный пешеходный переход 2 сентября. В отношении водителя составили административный материал, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Курганской области.

Это произошло в 5 часов на 254-м км автодороги Р-254 "Иртыш". Житель Тюменской области на грузовом автомобиле Volvo при движении со стороны Челябинска в сторону Омска по невнимательности нажал на кнопку подъема кузова и поднятым кузовом зацепил сооружение. "В результате произошел сход с опор конструкции надземного пешеходного перехода на проезжую часть. Никто из участников движения не пострадал", — сообщили в курганской полиции.

Отмечается, что объект еще не был введен в эксплуатацию.

После на месте происшествия организовали объездные пути. Конструкцию перенесли на обочину. Затруднения движения транспорта на данном участке дороги не было. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

В отношении водителя составили административный материал в соответствии со ст. 12.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.