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Тюменцев приглашают на киберспортивную школьную лигу

Общество, 08:04 07 сентября 2020

Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

К участию в третьем сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги приглашает школьников Минпросвещения, сообщает министерство.

В 2019 году число участников турниров превысило 90 тыс. человек. Победители и призеры получают официальные спортивные разряды и принимают участие в международных соревнованиях, в том числе в ежегодном чемпионате мира от Международной федерации киберспорта.

Соревнования включены в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и всероссийский сводный календарный план Минпросвещения, Минобрнауки и Минспорта.

Подробности здесь.

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