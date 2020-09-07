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Тюменцев приглашают на квиз по жизни и творчеству Александра Куприна

Общество, 08:43 07 сентября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Онлайн-квиз "Поединок с эпохой", посвященный 150-летию А. И. Куприна, пройдет 7 сентября, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Участники должны ответить на вопросы, посвященные жизни и творчества писателя. Например, о том, сколько лет писатель провел в эмиграции. Какой премии был удостоен Александр Куприн? В каком рассказе Куприна повествование ведется от лица собаки?

Квиз размещен в Instagram-аккаунте Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.

Принять участие могут все желающие. Возрастное ограничение: 12+.

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# квиз , литература , Тюменская областная научная библиотека

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