Тюменцев приглашают на квиз по жизни и творчеству Александра Куприна

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Онлайн-квиз "Поединок с эпохой", посвященный 150-летию А. И. Куприна, пройдет 7 сентября, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Участники должны ответить на вопросы, посвященные жизни и творчества писателя. Например, о том, сколько лет писатель провел в эмиграции. Какой премии был удостоен Александр Куприн? В каком рассказе Куприна повествование ведется от лица собаки?

Квиз размещен в Instagram-аккаунте Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.

Принять участие могут все желающие. Возрастное ограничение: 12+.