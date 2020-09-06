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Названы продукты, способные продлить молодость

Общество, 17:15 05 сентября 2020

https://roscontrol.com/ | Фото: https://roscontrol.com/

Продукты, способные продлить молодость, назвал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Об этом написало РИА Новости.

В первую очередь врач рекомендовал выпивать две-три чашки зеленого чая в день. В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм.

Среди других омолаживающих организм продуктов эксперт назвал оливковое масло, семена льна и рыбу. По его словам, они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от атеросклероза.

Специалист также рекомендовал включить в рацион горький шоколад, при производстве которого используется заменитель сахара. Это не повышать уровень глюкозы в крови.

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# диетолог , молодость , продукты питания

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