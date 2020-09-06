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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники ГИМС очистили от мусора берег Туры

Общество, 09:11 06 сентября 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Около 500 метров прибрежной зоны Туры в районе моста по улице Профсоюзной очистили от мусора инспекторы ГИМС, сообщает МЧС по Тюменской области.

Экологическая акция "Чистый берег"стала вкладом в акцию "30 добрых дел", посвященную юбилею МЧС России.

"Основной фактор загрязнения водоемов и их прибрежных территорий - деятельность человека, - отметил заместитель начальника Центра ГИМС Андрей Новоселов.- Почти 80 процентов бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, попадает в воду. Вместе с мусором в воде оказываются химические вещества, губительные для экосистемы водоемов".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тура , уборка мусора

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