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Капитаном волейбольной команды "Тюмень-ТюмГУ" стала Мария Ушкова

Спорт, 09:45 06 сентября 2020

Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте

Выборы капитана прошли в волейбольной команде "Тюмень-ТюмГУ". Капитаном стала связующая Мария Ушкова.

За ее плечами богатая клубная карьера. Она выступала за столичное "Динамо", "Надежду" из города Серпухов, новосибирский "Олимп", "ЮЗГУ-Атом" из Курска, московский "Луч", коллектив "Уфимочка-УГНТУ".

Минувший сезон провела в составе нижегородской "Спарты". Вместе с этой командой стала бронзовым призёром российской высшей лиги "А".

В настоящее время волейболистки готовятся к первым официальным матчам сезона. С 8 по 13 сентября они проведут пять поединков в рамках предварительного этапа Кубка России. Встречи состоятся в Екатеринбурге.

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