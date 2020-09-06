  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор в Югре примет участие в совещании по реализации нацпроекта по жилью

Губернатор, 11:17 06 сентября 2020

Оперативного штаба Тюменской области | Фото: Оперативного штаба Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в рабочем совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" 6 сентября.

Совещание пройдет под руководством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева в Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа.

Участники совещания, среди которых также губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетят строящийся в Белоярском детский сад и новую школу и примут участие в церемонии открытия городской набережной "Сэй Пан".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:17 06.09.2020 Александр Моор в Югре примет участие в совещании по реализации нацпроекта по жилью
10:46 06.09.2020Александр Моор поздравил нефтяников с профессиональным праздником
16:02 05.09.2020Напряженность на рынке труда в Тюменской области постепенно снижается
10:55 05.09.2020Александр Моор прокомментировал введение карантина по птичьему гриппу в Тюменской области