Александр Моор в Югре примет участие в совещании по реализации нацпроекта по жилью

| Фото: Оперативного штаба Тюменской области | Фото: Оперативного штаба Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в рабочем совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" 6 сентября.

Совещание пройдет под руководством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева в Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа.

Участники совещания, среди которых также губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетят строящийся в Белоярском детский сад и новую школу и примут участие в церемонии открытия городской набережной "Сэй Пан".