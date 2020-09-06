  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Набережную "Сэй Пан" открыли в Белоярском

Общество, 12:15 06 сентября 2020

Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев, а также губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала торжественно открыли городскую набережную "Сэй Пан" в Белоярском.

Проект набережной стал победителем Всероссийского конкурса создания лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах, сообщает Оперативный штаб Тюменской области.

"Это прекрасное общественное пространство, в котором, я думаю, всем жителям будет комфортно", - отметил на открытии объекта Владимир Якушев.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, самое важное в таких проектах и в конкурсе Минстроя России - вовлечение людей в создание комфортной среды для жизни своими руками.

"Важно, чтобы граждане участвовали в обсуждении проектов, их реализации и приемке работ. Посмотреть опыт Белоярского приехали главы муниципалитетов Тюменской области. Здорово, что мы обмениваемся самыми лучшими решениями и практиками", - отметил глава региона.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Владимир Якушев , Минстрой РФ , ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 06.09.2020На профориентационном проекте "Стройка" ждут заявок от тюменских подростков
12:46 06.09.2020С новым оборудованим тюменские онкологи снижают риски осложнений
12:43 06.09.2020В Тюменской области 50 новых случаев заражения коронавирусом
12:28 06.09.2020Тюменцы создали видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей