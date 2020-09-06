Набережную "Сэй Пан" открыли в Белоярском

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев, а также губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала торжественно открыли городскую набережную "Сэй Пан" в Белоярском.

Проект набережной стал победителем Всероссийского конкурса создания лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах, сообщает Оперативный штаб Тюменской области.

"Это прекрасное общественное пространство, в котором, я думаю, всем жителям будет комфортно", - отметил на открытии объекта Владимир Якушев.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, самое важное в таких проектах и в конкурсе Минстроя России - вовлечение людей в создание комфортной среды для жизни своими руками.

"Важно, чтобы граждане участвовали в обсуждении проектов, их реализации и приемке работ. Посмотреть опыт Белоярского приехали главы муниципалитетов Тюменской области. Здорово, что мы обмениваемся самыми лучшими решениями и практиками", - отметил глава региона.