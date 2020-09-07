Бабье лето придет в Тюмень в середине недели

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Потепление до плюс 20 градусов придет в Тюмень к середине недели, обещают синоптики Росгидрометцентра.

7 и 8 сентября еще прохладно: днем плюс 15-16 градусов, ночью - около плюс 7, возможен кратковременный дождь. 9 сентября дневная температура резко повысится до плюс 20, местами до 21 градуса. Такое бабье лето простоит до конца недели. Местами 10 сентября пройдут кратковременные дожди.

На выходных столбик термометра начнет опускаться - 12 сентября плюс 19, 13 сентября - уже плюс 15 градусов. Небо затянет тучами, возможны дожди. Скорость ветра составит 4-5 м/с.

Порадует теплыми днями сентябрь и жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Здесь бабье лето продлится с 9 по 11 сентября. Температура в эти дни составит плюс 19 градусов, в остальные - плюс 14-15. На выходных также начнутся дожди.

В Ямало-Ненецком автономном округе столбики термометров всю неделю продержатся на отметке плюс 16-18 градусов. На выходных температура упадет до плюс 14, возможны дожди.

Евгения Шевцова